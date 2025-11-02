- Crescita
Trade:
876
Profit Trade:
572 (65.29%)
Loss Trade:
304 (34.70%)
Best Trade:
780.00 USD
Worst Trade:
-701.00 USD
Profitto lordo:
16 245.33 USD (1 662 163 pips)
Perdita lorda:
-14 697.59 USD (2 450 061 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (215.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 071.59 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
592 (67.58%)
Short Trade:
284 (32.42%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
28.40 USD
Perdita media:
-48.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 160.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 160.99 USD (7)
Crescita mensile:
21.32%
Previsione annuale:
258.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
879.76 USD
Massimale:
1 860.89 USD (33.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.46% (1 860.89 USD)
Per equità:
7.52% (398.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|500
|US100
|246
|BTCUSD
|29
|US500
|16
|XAGUSD
|15
|XBRUSD
|12
|NVIDIA
|11
|#ADBE
|8
|XRPUSD
|5
|EURJPY
|4
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|3
|EURUSD
|3
|USDCAD
|3
|PYPL
|3
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|2
|EURNZD
|2
|AUDCAD
|2
|ORACLE
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|SOLUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|US100
|-175
|BTCUSD
|-591
|US500
|-66
|XAGUSD
|217
|XBRUSD
|-72
|NVIDIA
|37
|#ADBE
|57
|XRPUSD
|-20
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|3
|EURGBP
|5
|EURUSD
|20
|USDCAD
|2
|PYPL
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|EURNZD
|10
|AUDCAD
|1
|ORACLE
|208
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPAUD
|-2
|USDCHF
|1
|SOLUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|76K
|US100
|-329K
|BTCUSD
|-511K
|US500
|-20K
|XAGUSD
|643
|XBRUSD
|-274
|NVIDIA
|1.1K
|#ADBE
|1.2K
|XRPUSD
|-10K
|EURJPY
|392
|GBPCHF
|95
|EURGBP
|139
|EURUSD
|80
|USDCAD
|143
|PYPL
|26
|NZDJPY
|86
|USDJPY
|162
|EURNZD
|408
|AUDCAD
|42
|ORACLE
|2.1K
|AUDUSD
|164
|GBPUSD
|51
|GBPAUD
|-276
|USDCHF
|16
|SOLUSD
|18
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +780.00 USD
Worst Trade: -701 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +215.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1 160.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 6
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 10
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
Min.3000 Usd
1:100
No swap
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
40%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
34
0%
876
65%
100%
1.10
1.77
USD
USD
35%
1:100