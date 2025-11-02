SegnaliSezioni
Harun Benge

TheLaw

Harun Benge
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 40%
FBS-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
876
Profit Trade:
572 (65.29%)
Loss Trade:
304 (34.70%)
Best Trade:
780.00 USD
Worst Trade:
-701.00 USD
Profitto lordo:
16 245.33 USD (1 662 163 pips)
Perdita lorda:
-14 697.59 USD (2 450 061 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (215.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 071.59 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.40%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
592 (67.58%)
Short Trade:
284 (32.42%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
28.40 USD
Perdita media:
-48.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 160.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 160.99 USD (7)
Crescita mensile:
21.32%
Previsione annuale:
258.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
879.76 USD
Massimale:
1 860.89 USD (33.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.46% (1 860.89 USD)
Per equità:
7.52% (398.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 500
US100 246
BTCUSD 29
US500 16
XAGUSD 15
XBRUSD 12
NVIDIA 11
#ADBE 8
XRPUSD 5
EURJPY 4
GBPCHF 3
EURGBP 3
EURUSD 3
USDCAD 3
PYPL 3
NZDJPY 2
USDJPY 2
EURNZD 2
AUDCAD 2
ORACLE 2
AUDUSD 1
GBPUSD 1
GBPAUD 1
USDCHF 1
SOLUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
US100 -175
BTCUSD -591
US500 -66
XAGUSD 217
XBRUSD -72
NVIDIA 37
#ADBE 57
XRPUSD -20
EURJPY 8
GBPCHF 3
EURGBP 5
EURUSD 20
USDCAD 2
PYPL 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
EURNZD 10
AUDCAD 1
ORACLE 208
AUDUSD 2
GBPUSD 1
GBPAUD -2
USDCHF 1
SOLUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 76K
US100 -329K
BTCUSD -511K
US500 -20K
XAGUSD 643
XBRUSD -274
NVIDIA 1.1K
#ADBE 1.2K
XRPUSD -10K
EURJPY 392
GBPCHF 95
EURGBP 139
EURUSD 80
USDCAD 143
PYPL 26
NZDJPY 86
USDJPY 162
EURNZD 408
AUDCAD 42
ORACLE 2.1K
AUDUSD 164
GBPUSD 51
GBPAUD -276
USDCHF 16
SOLUSD 18
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +780.00 USD
Worst Trade: -701 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +215.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1 160.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
MilliniumFortune-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 6
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
ForexTime-MT5
0.00 × 10
FreshForex-MT5
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
Garnet-Server
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
284 più
Min.3000 Usd

1:100

No swap

Non ci sono recensioni
2025.11.06 18:47
No swaps are charged on the signal account
2025.11.06 18:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.68% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
