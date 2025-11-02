- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
13 (76.47%)
Loss Trade:
4 (23.53%)
Best Trade:
40.85 USD
Worst Trade:
-18.20 USD
Profitto lordo:
164.37 USD (4 937 pips)
Perdita lorda:
-43.22 USD (891 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (33.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
9.80%
Massimo carico di deposito:
32.58%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
9 (52.94%)
Short Trade:
8 (47.06%)
Fattore di profitto:
3.80
Profitto previsto:
7.13 USD
Profitto medio:
12.64 USD
Perdita media:
-10.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-30.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.55 USD (2)
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.00 USD
Massimale:
31.00 USD (7.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.71% (30.85 USD)
Per equità:
13.80% (58.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.85 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.59 USD
Massima perdita consecutiva: -30.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strategy: For XAUUSD ultra-short term trades, fix each position at 0.05 lots with a stop loss of less than 300 points.
Account requirements: Minimum funds of 400 US dollars or double the investment, leverage of 1:500. If the leverage is less than 1:500, the account needs to have more than 500 US dollars to ensure the same number of positions can be replicated. It is recommended to use a low spread ECN account, with the standard account spread within 30 points.
Non ci sono recensioni
