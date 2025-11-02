SegnaliSezioni
Alix Christian Daniel Boccacino

OptiBot CAC40

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
293.58 EUR
Worst Trade:
-91.62 EUR
Profitto lordo:
362.89 EUR (14 547 pips)
Perdita lorda:
-91.62 EUR (14 934 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (69.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
293.58 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.96
Profitto previsto:
38.75 EUR
Profitto medio:
60.48 EUR
Perdita media:
-91.62 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-91.62 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-91.62 EUR (1)
Crescita mensile:
10.84%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.31 EUR
Massimale:
91.62 EUR (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
FRA40 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
FRA40 309
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
FRA40 -387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +293.58 EUR
Worst Trade: -92 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -91.62 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

📈 OptiBot CAC40: Trading Automatico, Strategia a Lungo Termine sul CAC40

Benvenuti nel segnale ufficiale dell'Expert Advisor OptiBot CAC40.

Questo robot è progettato esclusivamente per negoziare l'indice di riferimento della Borsa di Parigi. Iscrivendoti a questo segnale, replichi una rigorosa strategia di trading algoritmico, completamente ottimizzata per il CAC40.

Caratteristiche Chiave della Strategia

  1. Esclusività Acquisto (Solo Long): La strategia è direzionale e cerca unicamente di capitalizzare sulla tendenza di crescita storica del CAC40.

  2. Automazione Completa: Zero intervento manuale. L'EA gestisce l'apertura, la gestione e la chiusura delle posizioni basandosi su segnali precisi.

  3. Gestione del Rischio Integrata: Ogni transazione è protetta da uno Stop Loss fisso. L'EA utilizza una gestione adattiva del capitale, incluso un sistema di recupero intelligente e un limite di sicurezza per limitare l'esposizione massima.

⚠️ Informazioni e Requisiti di Iscrizione

Parametro Valore Raccomandato Dettagli Importanti
Deposito Minimo Raccomandato 2 000 € / 2 000 $ Capitale minimo per assorbire i Drawdown normali.
Leva Minimo 1:100 (Ottimale: 1:33) Cruciale per la gestione dei lotti.
VPS Richiesto Sì (Fortemente Raccomandato) Il robot deve funzionare 24/5.

➡️ Scopri l'Expert Advisor completo qui: OptiBot CAC40 Expert Advisor


2025.11.02 13:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.02 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 13:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
