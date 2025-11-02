- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|FRA40
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|FRA40
|309
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|FRA40
|-387
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
📈 OptiBot CAC40: Trading Automatico, Strategia a Lungo Termine sul CAC40
Benvenuti nel segnale ufficiale dell'Expert Advisor OptiBot CAC40.
Questo robot è progettato esclusivamente per negoziare l'indice di riferimento della Borsa di Parigi. Iscrivendoti a questo segnale, replichi una rigorosa strategia di trading algoritmico, completamente ottimizzata per il CAC40.
Caratteristiche Chiave della Strategia
-
Esclusività Acquisto (Solo Long): La strategia è direzionale e cerca unicamente di capitalizzare sulla tendenza di crescita storica del CAC40.
-
Automazione Completa: Zero intervento manuale. L'EA gestisce l'apertura, la gestione e la chiusura delle posizioni basandosi su segnali precisi.
-
Gestione del Rischio Integrata: Ogni transazione è protetta da uno Stop Loss fisso. L'EA utilizza una gestione adattiva del capitale, incluso un sistema di recupero intelligente e un limite di sicurezza per limitare l'esposizione massima.
⚠️ Informazioni e Requisiti di Iscrizione
|Parametro
|Valore Raccomandato
|Dettagli Importanti
|Deposito Minimo Raccomandato
|2 000 € / 2 000 $
|Capitale minimo per assorbire i Drawdown normali.
|Leva
|Minimo 1:100 (Ottimale: 1:33)
|Cruciale per la gestione dei lotti.
|VPS Richiesto
|Sì (Fortemente Raccomandato)
|Il robot deve funzionare 24/5.
➡️ Scopri l'Expert Advisor completo qui: OptiBot CAC40 Expert Advisor