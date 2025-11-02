- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
123.52 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
198.12 UST (267 819 pips)
Perdita lorda:
-15.44 UST
Vincite massime consecutive:
4 (198.12 UST)
Massimo profitto consecutivo:
198.12 UST (4)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
192 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
32.16
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.83
Profitto previsto:
49.53 UST
Profitto medio:
49.53 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.82 UST
Massimale:
5.68 UST (1.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDT
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDT
|183
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDT
|268K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +123.52 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +198.12 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Aura Black Edition
Non ci sono recensioni