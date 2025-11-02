SegnaliSezioni
Timofei Bychkov

Aura Black Edition

Timofei Bychkov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 95%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
123.52 UST
Worst Trade:
0.00 UST
Profitto lordo:
198.12 UST (267 819 pips)
Perdita lorda:
-15.44 UST
Vincite massime consecutive:
4 (198.12 UST)
Massimo profitto consecutivo:
198.12 UST (4)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
192 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
32.16
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.83
Profitto previsto:
49.53 UST
Profitto medio:
49.53 UST
Perdita media:
0.00 UST
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 UST)
Massima perdita consecutiva:
0.00 UST (0)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.82 UST
Massimale:
5.68 UST (1.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDT 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDT 183
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDT 268K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.52 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +198.12 UST
Massima perdita consecutiva: -0.00 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Aura Black Edition
Non ci sono recensioni
2025.11.02 12:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 191 days
