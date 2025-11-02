SegnaliSezioni
Soon Won Park

MTools

0 recensioni
66 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 245%
HedgeHood-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
37 (88.09%)
Loss Trade:
5 (11.90%)
Best Trade:
192.18 USD
Worst Trade:
-7.54 USD
Profitto lordo:
1 347.31 USD (21 779 pips)
Perdita lorda:
-29.31 USD (373 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 086.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 086.24 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
90.58
Long Trade:
39 (92.86%)
Short Trade:
3 (7.14%)
Fattore di profitto:
45.97
Profitto previsto:
31.38 USD
Profitto medio:
36.41 USD
Perdita media:
-5.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.77 USD (3)
Crescita mensile:
35.32%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.55 USD
Massimale:
14.55 USD (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.83% (14.16 USD)
Per equità:
3.84% (48.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGEUR.r 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGEUR.r 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGEUR.r 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +192.18 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 086.24 USD
Massima perdita consecutiva: -13.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HedgeHood-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

mTools signal
Non ci sono recensioni
2025.11.02 11:38
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 7.1% of days out of the 465 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 11:38
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.95% of days out of the 465 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
