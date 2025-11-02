- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
37 (88.09%)
Loss Trade:
5 (11.90%)
Best Trade:
192.18 USD
Worst Trade:
-7.54 USD
Profitto lordo:
1 347.31 USD (21 779 pips)
Perdita lorda:
-29.31 USD (373 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (1 086.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 086.24 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
90.58
Long Trade:
39 (92.86%)
Short Trade:
3 (7.14%)
Fattore di profitto:
45.97
Profitto previsto:
31.38 USD
Profitto medio:
36.41 USD
Perdita media:
-5.86 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.77 USD (3)
Crescita mensile:
35.32%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.55 USD
Massimale:
14.55 USD (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.83% (14.16 USD)
Per equità:
3.84% (48.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGEUR.r
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGEUR.r
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGEUR.r
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +192.18 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 086.24 USD
Massima perdita consecutiva: -13.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HedgeHood-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
mTools signal
Non ci sono recensioni