Aldo Farandy Medya

MLSN 500 TEST

Aldo Farandy Medya
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 112%
RRFX-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
20 (71.42%)
Loss Trade:
8 (28.57%)
Best Trade:
233.75 USD
Worst Trade:
-70.90 USD
Profitto lordo:
536.17 USD (7 696 pips)
Perdita lorda:
-119.31 USD (1 187 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (156.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
259.82 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
14 (50.00%)
Short Trade:
14 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
14.89 USD
Profitto medio:
26.81 USD
Perdita media:
-14.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-78.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.22 USD (3)
Crescita mensile:
112.01%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
78.72 USD (11.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.70% (78.52 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.db 8
USDCAD.db 6
EURGBP.db 5
GBPUSD.db 4
EURUSD.db 4
UPK.db 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.db 85
USDCAD.db 2
EURGBP.db 15
GBPUSD.db 26
EURUSD.db 56
UPK.db 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.db 852
USDCAD.db 50
EURGBP.db 113
GBPUSD.db 261
EURUSD.db 558
UPK.db 4.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +233.75 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +156.40 USD
Massima perdita consecutiva: -78.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RRFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Testing of 4 Personal EA's in a small account. High Risk and Reward
2025.11.02 10:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.02 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
