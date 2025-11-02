- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
20 (71.42%)
Loss Trade:
8 (28.57%)
Best Trade:
233.75 USD
Worst Trade:
-70.90 USD
Profitto lordo:
536.17 USD (7 696 pips)
Perdita lorda:
-119.31 USD (1 187 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (156.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
259.82 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
14 (50.00%)
Short Trade:
14 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.49
Profitto previsto:
14.89 USD
Profitto medio:
26.81 USD
Perdita media:
-14.91 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-78.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.22 USD (3)
Crescita mensile:
112.01%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
78.72 USD (11.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.70% (78.52 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.db
|8
|USDCAD.db
|6
|EURGBP.db
|5
|GBPUSD.db
|4
|EURUSD.db
|4
|UPK.db
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.db
|85
|USDCAD.db
|2
|EURGBP.db
|15
|GBPUSD.db
|26
|EURUSD.db
|56
|UPK.db
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.db
|852
|USDCAD.db
|50
|EURGBP.db
|113
|GBPUSD.db
|261
|EURUSD.db
|558
|UPK.db
|4.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +233.75 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +156.40 USD
Massima perdita consecutiva: -78.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RRFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Testing of 4 Personal EA's in a small account. High Risk and Reward
