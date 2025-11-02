- Crescita
Trade:
87
Profit Trade:
81 (93.10%)
Loss Trade:
6 (6.90%)
Best Trade:
10.39 USD
Worst Trade:
-1.89 USD
Profitto lordo:
215.90 USD (2 158 712 pips)
Perdita lorda:
-7.98 USD (79 842 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (120.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.06 USD (47)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.38%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
48.81
Long Trade:
85 (97.70%)
Short Trade:
2 (2.30%)
Fattore di profitto:
27.06
Profitto previsto:
2.39 USD
Profitto medio:
2.67 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.26 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.26 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.45% (3.72 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2.1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.39 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +120.06 USD
Massima perdita consecutiva: -4.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
TP or Sl
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
104%
0
0
USD
USD
408
USD
USD
1
0%
87
93%
100%
27.05
2.39
USD
USD
1%
1:200