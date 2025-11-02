- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
19 630.32 RUB
Worst Trade:
-37 849.30 RUB
Profitto lordo:
33 174.89 RUB (67 201 pips)
Perdita lorda:
-66 782.53 RUB (111 206 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (29 707.16 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
29 707.16 RUB (4)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
131 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-3 055.24 RUB
Profitto medio:
4 739.27 RUB
Perdita media:
-16 695.63 RUB
Massime perdite consecutive:
2 (-58 651.04 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-58 651.04 RUB (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33 861.92 RUB
Massimale:
58 651.04 RUB (37.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDZARrfd
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDZARrfd
|-557
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDZARrfd
|-44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 630.32 RUB
Worst Trade: -37 849 RUB
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29 707.16 RUB
Massima perdita consecutiva: -58 651.04 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Торговля ведётся на дневных и недельных таймфреймах. Сделки могут удерживаться от нескольких недель до нескольких месяцев.
