SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Giant
Artem Konkov

Giant

Artem Konkov
0 recensioni
56 settimane
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
19 630.32 RUB
Worst Trade:
-37 849.30 RUB
Profitto lordo:
33 174.89 RUB (67 201 pips)
Perdita lorda:
-66 782.53 RUB (111 206 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (29 707.16 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
29 707.16 RUB (4)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
131 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
19 giorni
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
7 (63.64%)
Short Trade:
4 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-3 055.24 RUB
Profitto medio:
4 739.27 RUB
Perdita media:
-16 695.63 RUB
Massime perdite consecutive:
2 (-58 651.04 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-58 651.04 RUB (2)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33 861.92 RUB
Massimale:
58 651.04 RUB (37.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDZARrfd 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDZARrfd -557
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDZARrfd -44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 630.32 RUB
Worst Trade: -37 849 RUB
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29 707.16 RUB
Massima perdita consecutiva: -58 651.04 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торговля ведётся на дневных и недельных таймфреймах. Сделки могут удерживаться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Non ci sono recensioni
2025.11.02 06:19
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 2.81% of days out of the 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.3% of days out of the 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.02 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 131 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati