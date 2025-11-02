- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
115 (53.99%)
Loss Trade:
98 (46.01%)
Best Trade:
677.05 USD
Worst Trade:
-1 834.69 USD
Profitto lordo:
5 930.90 USD (362 095 pips)
Perdita lorda:
-4 303.62 USD (235 221 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (399.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 209.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
145 (68.08%)
Short Trade:
68 (31.92%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
51.57 USD
Perdita media:
-43.91 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-185.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 834.69 USD (1)
Crescita mensile:
62.72%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
725.17 USD
Massimale:
1 834.69 USD (74.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.01% (326.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|EURUSD
|21
|USDJPY
|7
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|693
|EURUSD
|684
|USDJPY
|56
|GBPUSD
|113
|USDCAD
|10
|USDCHF
|-11
|NZDUSD
|75
|GBPJPY
|-49
|CADJPY
|-10
|AUDUSD
|48
|EURJPY
|19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|123K
|EURUSD
|561
|USDJPY
|5.2K
|GBPUSD
|823
|USDCAD
|55
|USDCHF
|-85
|NZDUSD
|179
|GBPJPY
|-3.7K
|CADJPY
|-794
|AUDUSD
|96
|EURJPY
|1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +677.05 USD
Worst Trade: -1 835 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +399.23 USD
Massima perdita consecutiva: -185.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 3
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|0.05 × 20
|
RoboForex-ECN-2
|0.07 × 27
|
Tickmill-Live10
|0.08 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.18 × 11
|
XMGlobal-Real 9
|0.21 × 19
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.24 × 312
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 210
|
OctaFX-Real7
|0.38 × 52
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
36 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni