SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lucky
Vito Lucky Riferdi

Lucky

Vito Lucky Riferdi
0 recensioni
107 settimane
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
213
Profit Trade:
115 (53.99%)
Loss Trade:
98 (46.01%)
Best Trade:
677.05 USD
Worst Trade:
-1 834.69 USD
Profitto lordo:
5 930.90 USD (362 095 pips)
Perdita lorda:
-4 303.62 USD (235 221 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (399.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 209.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.61%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
145 (68.08%)
Short Trade:
68 (31.92%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
7.64 USD
Profitto medio:
51.57 USD
Perdita media:
-43.91 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-185.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 834.69 USD (1)
Crescita mensile:
62.72%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
725.17 USD
Massimale:
1 834.69 USD (74.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.01% (326.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 168
EURUSD 21
USDJPY 7
GBPUSD 4
USDCAD 3
USDCHF 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
CADJPY 2
AUDUSD 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 693
EURUSD 684
USDJPY 56
GBPUSD 113
USDCAD 10
USDCHF -11
NZDUSD 75
GBPJPY -49
CADJPY -10
AUDUSD 48
EURJPY 19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 123K
EURUSD 561
USDJPY 5.2K
GBPUSD 823
USDCAD 55
USDCHF -85
NZDUSD 179
GBPJPY -3.7K
CADJPY -794
AUDUSD 96
EURJPY 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +677.05 USD
Worst Trade: -1 835 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +399.23 USD
Massima perdita consecutiva: -185.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
Tickmill-Live08
0.00 × 3
KeyToMarkets-Live
0.00 × 24
BlackBullMarkets-Live
0.05 × 20
RoboForex-ECN-2
0.07 × 27
Tickmill-Live10
0.08 × 25
ICMarketsSC-Live23
0.18 × 11
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.24 × 312
Axi-US03-Live
0.37 × 210
OctaFX-Real7
0.38 × 52
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
36 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.02 06:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 06:19
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 4.57% of days out of the 744 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 06:19
80% of trades performed within 14 days. This comprises 1.88% of days out of the 744 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati