Anderson De Aguiar Simoes

Ander Spec

Anderson De Aguiar Simoes
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
26 (86.66%)
Loss Trade:
4 (13.33%)
Best Trade:
13.19 USD
Worst Trade:
-2.34 USD
Profitto lordo:
111.75 USD (931 pips)
Perdita lorda:
-3.36 USD (72 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (49.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.85 USD (14)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
46.32
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
30 (100.00%)
Fattore di profitto:
33.26
Profitto previsto:
3.61 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.34 USD (1)
Crescita mensile:
25.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.34 USD (0.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 21
USDCAD 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 64
USDCAD 45
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 341
USDCAD 518
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.19 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.19 × 21
Tickmill-Live02
0.32 × 670
ICMarkets-Live07
0.48 × 254
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live19
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 101
Tickmill-Live
0.54 × 414
ICMarkets-Live12
0.59 × 88
ICMarkets-Live18
0.86 × 50
Tickmill-Live05
0.91 × 129
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.71 × 79
ICMarkets-Live22
1.72 × 47
EurotradeSA-Live01
1.74 × 19
ICMarkets-Live17
1.83 × 6
ICMarketsSC-Live23
1.86 × 14
Pepperstone-Demo01
2.00 × 1
AxioryAsia-02Live
2.00 × 3
22 più
Market Speculator
Non ci sono recensioni
2025.11.02 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.02 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
