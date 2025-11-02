- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
26 (86.66%)
Loss Trade:
4 (13.33%)
Best Trade:
13.19 USD
Worst Trade:
-2.34 USD
Profitto lordo:
111.75 USD (931 pips)
Perdita lorda:
-3.36 USD (72 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (49.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.85 USD (14)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
46.32
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
30 (100.00%)
Fattore di profitto:
33.26
Profitto previsto:
3.61 USD
Profitto medio:
4.30 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.34 USD (1)
Crescita mensile:
25.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.34 USD (0.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|21
|USDCAD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|64
|USDCAD
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|341
|USDCAD
|518
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.19 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +49.85 USD
Massima perdita consecutiva: -0.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.19 × 21
|
Tickmill-Live02
|0.32 × 670
|
ICMarkets-Live07
|0.48 × 254
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 101
|
Tickmill-Live
|0.54 × 414
|
ICMarkets-Live12
|0.59 × 88
|
ICMarkets-Live18
|0.86 × 50
|
Tickmill-Live05
|0.91 × 129
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|1.71 × 79
|
ICMarkets-Live22
|1.72 × 47
|
EurotradeSA-Live01
|1.74 × 19
|
ICMarkets-Live17
|1.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|1.86 × 14
|
Pepperstone-Demo01
|2.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 3
Market Speculator
