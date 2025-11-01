- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
40 (35.08%)
Loss Trade:
74 (64.91%)
Best Trade:
676 183.45 IDR
Worst Trade:
-419 331.72 IDR
Profitto lordo:
3 537 220.21 IDR (3 290 029 pips)
Perdita lorda:
-4 314 024.38 IDR (4 848 388 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (405 301.42 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
913 857.35 IDR (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
94.49%
Massimo carico di deposito:
17.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
74 (64.91%)
Short Trade:
40 (35.09%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-6 814.07 IDR
Profitto medio:
88 430.51 IDR
Perdita media:
-58 297.63 IDR
Massime perdite consecutive:
8 (-288 221.71 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-891 909.29 IDR (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
776 804.17 IDR
Massimale:
1 909 889.85 IDR (124.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 194 570.78 IDR)
Per equità:
12.72% (15 126.41 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|62
|#BTCUSDr
|28
|GBPJPYb
|14
|EURUSDb
|3
|#ETHUSDr
|3
|GBPUSDb
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|-80
|#BTCUSDr
|-33
|GBPJPYb
|50
|EURUSDb
|-2
|#ETHUSDr
|-5
|GBPUSDb
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|-2.5K
|#BTCUSDr
|-1.9M
|GBPJPYb
|3.6K
|EURUSDb
|-64
|#ETHUSDr
|-32K
|GBPUSDb
|-216
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +676 183.45 IDR
Worst Trade: -419 332 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +405 301.42 IDR
Massima perdita consecutiva: -288 221.71 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-100%
0
0
USD
USD
101K
IDR
IDR
3
0%
114
35%
94%
0.81
-6 814.07
IDR
IDR
100%
1:500