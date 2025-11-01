SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GT
Hengki Ari Suwondo

GT

Hengki Ari Suwondo
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
114
Profit Trade:
40 (35.08%)
Loss Trade:
74 (64.91%)
Best Trade:
676 183.45 IDR
Worst Trade:
-419 331.72 IDR
Profitto lordo:
3 537 220.21 IDR (3 290 029 pips)
Perdita lorda:
-4 314 024.38 IDR (4 848 388 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (405 301.42 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
913 857.35 IDR (3)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
94.49%
Massimo carico di deposito:
17.65%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
74 (64.91%)
Short Trade:
40 (35.09%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-6 814.07 IDR
Profitto medio:
88 430.51 IDR
Perdita media:
-58 297.63 IDR
Massime perdite consecutive:
8 (-288 221.71 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-891 909.29 IDR (4)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
776 804.17 IDR
Massimale:
1 909 889.85 IDR (124.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 194 570.78 IDR)
Per equità:
12.72% (15 126.41 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 62
#BTCUSDr 28
GBPJPYb 14
EURUSDb 3
#ETHUSDr 3
GBPUSDb 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb -80
#BTCUSDr -33
GBPJPYb 50
EURUSDb -2
#ETHUSDr -5
GBPUSDb -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb -2.5K
#BTCUSDr -1.9M
GBPJPYb 3.6K
EURUSDb -64
#ETHUSDr -32K
GBPUSDb -216
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +676 183.45 IDR
Worst Trade: -419 332 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +405 301.42 IDR
Massima perdita consecutiva: -288 221.71 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.01 18:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.01 17:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GT
30USD al mese
-100%
0
0
USD
101K
IDR
3
0%
114
35%
94%
0.81
-6 814.07
IDR
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.