- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
5.12 USD
Worst Trade:
-6.15 USD
Profitto lordo:
15.38 USD (135 496 pips)
Perdita lorda:
-7.16 USD (53 241 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
90.78%
Massimo carico di deposito:
117.10%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
-3.58 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.15 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.15 USD
Massimale:
6.15 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (1.03 USD)
Per equità:
39.18% (101.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BITCOIN
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BITCOIN
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BITCOIN
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni