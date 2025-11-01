SegnaliSezioni
Anh Tuan Le

Ruavang

Anh Tuan Le
0 recensioni
90 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
11.04 USD
Worst Trade:
-60.87 USD
Profitto lordo:
41.03 USD (1 706 pips)
Perdita lorda:
-226.55 USD (5 615 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
7.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-8.43 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-20.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-130.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.20 USD (5)
Crescita mensile:
-71.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.88 USD
Massimale:
199.88 USD (98.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.95% (2.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
XAUUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -77
XAUUSD -109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -513
XAUUSD -3.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.04 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.40 USD
Massima perdita consecutiva: -130.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
CapitalIndexGlobal-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.13 × 23
ICMarketsSC-Live14
0.30 × 69
EagleFX-Live
0.32 × 25
ICMarketsSC-Live25
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 722
Tickmill-Live05
1.20 × 128
Pepperstone-Edge12
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live09
1.26 × 169
Exness-Real18
1.30 × 402
ICMarketsSC-Live31
1.39 × 1586
ICMarketsSC-Live26
1.58 × 40
ICMarketsSC-Live19
1.66 × 238
ForexTimeFXTM-ECN2
1.73 × 92
BlueberryMarkets-Live
1.80 × 81
ICMarketsSC-Live03
2.00 × 3
GlobalPrime-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.16 × 137
ICMarketsSC-Live16
2.29 × 52
80 più
Non ci sono recensioni
2025.11.01 16:39
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 1.76% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 16:39
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.8% of days out of the 625 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 16:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.01 16:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
