- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
11 (50.00%)
Loss Trade:
11 (50.00%)
Best Trade:
11.04 USD
Worst Trade:
-60.87 USD
Profitto lordo:
41.03 USD (1 706 pips)
Perdita lorda:
-226.55 USD (5 615 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.75 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
7.46%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
11 (50.00%)
Short Trade:
11 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.18
Profitto previsto:
-8.43 USD
Profitto medio:
3.73 USD
Perdita media:
-20.60 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-130.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.20 USD (5)
Crescita mensile:
-71.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
199.88 USD
Massimale:
199.88 USD (98.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.95% (2.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|XAUUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-77
|XAUUSD
|-109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-513
|XAUUSD
|-3.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.04 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.40 USD
Massima perdita consecutiva: -130.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
CapitalIndexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.13 × 23
|
ICMarketsSC-Live14
|0.30 × 69
|
EagleFX-Live
|0.32 × 25
|
ICMarketsSC-Live25
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|1.07 × 722
|
Tickmill-Live05
|1.20 × 128
|
Pepperstone-Edge12
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live09
|1.26 × 169
|
Exness-Real18
|1.30 × 402
|
ICMarketsSC-Live31
|1.39 × 1586
|
ICMarketsSC-Live26
|1.58 × 40
|
ICMarketsSC-Live19
|1.66 × 238
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.73 × 92
|
BlueberryMarkets-Live
|1.80 × 81
|
ICMarketsSC-Live03
|2.00 × 3
|
GlobalPrime-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.16 × 137
|
ICMarketsSC-Live16
|2.29 × 52
