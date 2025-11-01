- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.84 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-10.40 USD (104 012 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
444.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.60 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.40 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.40 USD
Massimale:
10.40 USD (102.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (10.40 USD)
Per equità:
80.42% (8.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD.std
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD.std
|-10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD.std
|-104K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOFX-Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni