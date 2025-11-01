SegnaliSezioni
Wanamran Waemama

Killer Liquity

Wanamran Waemama
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -100%
GOFX-Real Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2.84 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-10.40 USD (104 012 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
444.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
4 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-2.60 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-2.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.40 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.40 USD
Massimale:
10.40 USD (102.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (10.40 USD)
Per equità:
80.42% (8.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD.std 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD.std -10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD.std -104K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOFX-Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.01 15:29
Share of trading days is too low
2025.11.01 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 15:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.01 14:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 14:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 14:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
