- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
262 (77.05%)
Loss Trade:
78 (22.94%)
Best Trade:
803.76 USD
Worst Trade:
-880.68 USD
Profitto lordo:
14 301.86 USD (361 624 pips)
Perdita lorda:
-11 456.04 USD (437 140 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (279.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 127.36 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.48
Long Trade:
195 (57.35%)
Short Trade:
145 (42.65%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
8.37 USD
Profitto medio:
54.59 USD
Perdita media:
-146.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 475.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 475.16 USD (4)
Crescita mensile:
28.17%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
639.16 USD
Massimale:
1 918.32 USD (17.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|340
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.8K
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-76K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +803.76 USD
Worst Trade: -881 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +279.88 USD
Massima perdita consecutiva: -1 475.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DecodeGlobal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
