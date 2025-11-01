- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
364
Profit Trade:
175 (48.07%)
Loss Trade:
189 (51.92%)
Best Trade:
1 517.21 HKD
Worst Trade:
-2 467.37 HKD
Profitto lordo:
8 316.64 HKD (34 684 pips)
Perdita lorda:
-13 289.69 HKD (45 253 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (211.89 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
2 079.00 HKD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
117 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
200 (54.95%)
Short Trade:
164 (45.05%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-13.66 HKD
Profitto medio:
47.52 HKD
Perdita media:
-70.32 HKD
Massime perdite consecutive:
82 (-1 051.81 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-8 191.93 HKD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 570.94 HKD
Massimale:
8 995.99 HKD (105.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|136
|EURUSD
|95
|AUDCAD
|75
|NZDCAD
|41
|HK50.r
|13
|BTCETH
|2
|AUDNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|-17
|EURUSD
|-779
|AUDCAD
|184
|NZDCAD
|-14
|HK50.r
|-18
|BTCETH
|4
|AUDNZD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-14K
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|-2.2K
|HK50.r
|-1.4K
|BTCETH
|1.7K
|AUDNZD
|-58
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 517.21 HKD
Worst Trade: -2 467 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +211.89 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 051.81 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.41 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 297
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.00 × 48
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
