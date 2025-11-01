SegnaliSezioni
Wing Kwong Lai

Alfred

Wing Kwong Lai
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
364
Profit Trade:
175 (48.07%)
Loss Trade:
189 (51.92%)
Best Trade:
1 517.21 HKD
Worst Trade:
-2 467.37 HKD
Profitto lordo:
8 316.64 HKD (34 684 pips)
Perdita lorda:
-13 289.69 HKD (45 253 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (211.89 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
2 079.00 HKD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
117 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
200 (54.95%)
Short Trade:
164 (45.05%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-13.66 HKD
Profitto medio:
47.52 HKD
Perdita media:
-70.32 HKD
Massime perdite consecutive:
82 (-1 051.81 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-8 191.93 HKD (9)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 570.94 HKD
Massimale:
8 995.99 HKD (105.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 136
EURUSD 95
AUDCAD 75
NZDCAD 41
HK50.r 13
BTCETH 2
AUDNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD -17
EURUSD -779
AUDCAD 184
NZDCAD -14
HK50.r -18
BTCETH 4
AUDNZD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD -14K
EURUSD 1.1K
AUDCAD 4.5K
NZDCAD -2.2K
HK50.r -1.4K
BTCETH 1.7K
AUDNZD -58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 517.21 HKD
Worst Trade: -2 467 HKD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +211.89 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 051.81 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
GoMarkets-Real 10
0.41 × 27
FusionMarkets-Live
0.83 × 297
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
TMGM.TradeMax-Live8
1.00 × 48
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
2025.11.01 11:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 117 days
