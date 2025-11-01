- Crescita
Trade:
37
Profit Trade:
24 (64.86%)
Loss Trade:
13 (35.14%)
Best Trade:
25.53 USD
Worst Trade:
-14.02 USD
Profitto lordo:
224.02 USD (14 443 pips)
Perdita lorda:
-152.67 USD (15 262 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (32.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.98 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
4.48
Long Trade:
19 (51.35%)
Short Trade:
18 (48.65%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.93 USD
Profitto medio:
9.33 USD
Perdita media:
-11.74 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.91 USD (2)
Crescita mensile:
15.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.70 USD
Massimale:
15.91 USD (4.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|71
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|-819
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.53 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.98 USD
Massima perdita consecutiva: -15.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
