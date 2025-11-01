- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16 752
Profit Trade:
12 119 (72.34%)
Loss Trade:
4 633 (27.66%)
Best Trade:
6 255.73 USD
Worst Trade:
-1 978.06 USD
Profitto lordo:
161 750.76 USD (1 734 789 pips)
Perdita lorda:
-134 161.71 USD (1 972 359 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (42.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 396.83 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
409
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
11 822 (70.57%)
Short Trade:
4 930 (29.43%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
13.35 USD
Perdita media:
-28.96 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-1 642.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 925.79 USD (30)
Crescita mensile:
9.06%
Previsione annuale:
109.98%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 803.15 USD
Massimale:
22 298.85 USD (94.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.07% (19 403.69 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15351
|USDJPY
|453
|#GER40
|426
|GBPUSD
|358
|GBPAUD
|117
|EURUSD
|39
|Bitcoin
|4
|Ethereum
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27K
|USDJPY
|897
|#GER40
|-707
|GBPUSD
|153
|GBPAUD
|38
|EURUSD
|19
|Bitcoin
|-31
|Ethereum
|-31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-159K
|USDJPY
|-15K
|#GER40
|-28K
|GBPUSD
|-7.7K
|GBPAUD
|-512
|EURUSD
|-1.6K
|Bitcoin
|-23K
|Ethereum
|-2.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 255.73 USD
Worst Trade: -1 978 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +42.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 642.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Telegram:@Dennisshangguan
Robot 24-hour fully automated trading.Welcome to consult me.
机器人24小时全自动交易。欢迎咨询。
Non ci sono recensioni