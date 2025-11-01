SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Prophet NO3
Minggeng Yang

Prophet NO3

Minggeng Yang
0 recensioni
82 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 34%
BCRCo-REAL
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 752
Profit Trade:
12 119 (72.34%)
Loss Trade:
4 633 (27.66%)
Best Trade:
6 255.73 USD
Worst Trade:
-1 978.06 USD
Profitto lordo:
161 750.76 USD (1 734 789 pips)
Perdita lorda:
-134 161.71 USD (1 972 359 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (42.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 396.83 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
409
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
11 822 (70.57%)
Short Trade:
4 930 (29.43%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.65 USD
Profitto medio:
13.35 USD
Perdita media:
-28.96 USD
Massime perdite consecutive:
31 (-1 642.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 925.79 USD (30)
Crescita mensile:
9.06%
Previsione annuale:
109.98%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 803.15 USD
Massimale:
22 298.85 USD (94.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.07% (19 403.69 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15351
USDJPY 453
#GER40 426
GBPUSD 358
GBPAUD 117
EURUSD 39
Bitcoin 4
Ethereum 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 27K
USDJPY 897
#GER40 -707
GBPUSD 153
GBPAUD 38
EURUSD 19
Bitcoin -31
Ethereum -31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -159K
USDJPY -15K
#GER40 -28K
GBPUSD -7.7K
GBPAUD -512
EURUSD -1.6K
Bitcoin -23K
Ethereum -2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 255.73 USD
Worst Trade: -1 978 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +42.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1 642.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Telegram:@Dennisshangguan

Robot 24-hour fully automated trading.Welcome to consult me.

机器人24小时全自动交易。欢迎咨询。


Non ci sono recensioni
2025.11.01 10:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 571 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati