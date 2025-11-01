- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
18 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
17.28 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
197.82 USD (3 294 pips)
Perdita lorda:
-6.48 USD
Vincite massime consecutive:
18 (197.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.82 USD (18)
Indice di Sharpe:
2.41
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
44.29
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
18 (100.00%)
Fattore di profitto:
30.53
Profitto previsto:
10.99 USD
Profitto medio:
10.99 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.16 USD
Massimale:
4.32 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDzero
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDzero
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDzero
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.28 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +197.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACYSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Manual Trade -GBPUSD Only
