Trade:
388
Profit Trade:
127 (32.73%)
Loss Trade:
261 (67.27%)
Best Trade:
250.96 EUR
Worst Trade:
-174.30 EUR
Profitto lordo:
5 526.27 EUR (12 286 876 pips)
Perdita lorda:
-6 015.65 EUR (664 059 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (472.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
561.66 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
187 (48.20%)
Short Trade:
201 (51.80%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.26 EUR
Profitto medio:
43.51 EUR
Perdita media:
-23.05 EUR
Massime perdite consecutive:
21 (-655.55 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-655.55 EUR (21)
Crescita mensile:
-18.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 328.18 EUR
Massimale:
1 524.64 EUR (47.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|373
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-284
|BTCUSD
|-62
|XAUUSD
|-212
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.7K
|BTCUSD
|-635K
|XAUUSD
|-2.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Best Trade: +250.96 EUR
Worst Trade: -174 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +472.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -655.55 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
DAY TRADER GBPUSD
