Erlangsan Dian Karnaga

Azzura

Erlangsan Dian Karnaga
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
10 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
19.22 USD (1 017 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
10 (19.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.22 USD (10)
Indice di Sharpe:
2.21
Attività di trading:
96.46%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
52 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.92 USD
Profitto medio:
1.92 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.36% (20.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 7
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 13
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 700
EURUSD 317
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +19.22 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
TitanFX-02
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.54 × 325
Tickmill-Live02
0.61 × 1121
Tickmill-Live
0.64 × 728
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live09
0.73 × 93
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 443
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
Tickmill-Live10
0.93 × 15
74 più
EU GU AC
Non ci sono recensioni
2025.11.03 13:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 08:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.01 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 05:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
