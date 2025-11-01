SegnaliSezioni
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
143 (46.12%)
Loss Trade:
167 (53.87%)
Best Trade:
3.58 USD
Worst Trade:
-2.61 USD
Profitto lordo:
194.17 USD (75 011 pips)
Perdita lorda:
-162.11 USD (58 039 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (12.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.98 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.65%
Massimo carico di deposito:
8.58%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
163 (52.58%)
Short Trade:
147 (47.42%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-0.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-8.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.06 USD (8)
Crescita mensile:
32.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.93 USD
Massimale:
18.70 USD (25.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.04% (8.88 USD)
Per equità:
2.26% (1.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 310
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 32
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.58 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +12.98 USD
Massima perdita consecutiva: -8.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


🔥 Copy Trade Signal by WIROFX 🔥

Strategy: Follow The Trend – Smart & Consistent Growth

📈 Our trading method focuses on following the main market trend using Price Action and SNR (Support & Resistance) analysis. Every trade is aligned with the dominant trend to maximize profit potential and minimize risk.

💡 Strict Risk Management:

Risk per entry is limited to 1% of total equity.

Each trade includes a Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) with a Risk : Reward ratio of 1 : 3.

No Martingale, No Averaging. Only one precise entry per setup — focusing on quality over quantity.


🎯 Daily Target: 5–7%
💪 Trader Experience: Over 5 years of active trading in Forex and Gold markets.

Discipline, transparency, and consistency are the core principles behind this system.
Join and grow with a proven trend-following strategy!

📲 Keep in touch with us:
Non ci sono recensioni
2025.11.27 03:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 10:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 07:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.02 11:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.02 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 04:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
