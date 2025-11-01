- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
143 (46.12%)
Loss Trade:
167 (53.87%)
Best Trade:
3.58 USD
Worst Trade:
-2.61 USD
Profitto lordo:
194.17 USD (75 011 pips)
Perdita lorda:
-162.11 USD (58 039 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (12.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.98 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
15.65%
Massimo carico di deposito:
8.58%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
163 (52.58%)
Short Trade:
147 (47.42%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-0.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-8.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.06 USD (8)
Crescita mensile:
32.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.93 USD
Massimale:
18.70 USD (25.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.04% (8.88 USD)
Per equità:
2.26% (1.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|310
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|32
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.58 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +12.98 USD
Massima perdita consecutiva: -8.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🔥 Copy Trade Signal by WIROFX 🔥
Strategy: Follow The Trend – Smart & Consistent Growth
📈 Our trading method focuses on following the main market trend using Price Action and SNR (Support & Resistance) analysis. Every trade is aligned with the dominant trend to maximize profit potential and minimize risk.
💡 Strict Risk Management:
Risk per entry is limited to 1% of total equity.
Each trade includes a Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) with a Risk : Reward ratio of 1 : 3.
No Martingale, No Averaging. Only one precise entry per setup — focusing on quality over quantity.
🎯 Daily Target: 5–7%
💪 Trader Experience: Over 5 years of active trading in Forex and Gold markets.
Discipline, transparency, and consistency are the core principles behind this system.
Join and grow with a proven trend-following strategy!
📲 Keep in touch with us:
