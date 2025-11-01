SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAU and JPY
Muhammad Rofiqul A'la

XAU and JPY

Muhammad Rofiqul A'la
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
2 (33.33%)
Loss Trade:
4 (66.67%)
Best Trade:
319.20 USD
Worst Trade:
-180.90 USD
Profitto lordo:
599.55 USD (8 015 pips)
Perdita lorda:
-680.98 USD (8 221 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (599.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
599.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-13.57 USD
Profitto medio:
299.78 USD
Perdita media:
-170.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-358.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-358.26 USD (2)
Crescita mensile:
-3.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
358.26 USD
Massimale:
358.26 USD (13.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -81
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -206
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +319.20 USD
Worst Trade: -181 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +599.55 USD
Massima perdita consecutiva: -358.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 più
In this trade we offer a signal on pending order XAUUSD (Stop Order) and JPY pair (Limit Order)

XAUUSD with risk reward ratio 1:2
XAUUSD with risk reward ratio 1:3

All JPY Pair with risk reward 1:1

Just enjoy and compound every trade

Non ci sono recensioni
2025.11.01 04:58
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.01 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
