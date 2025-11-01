SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fxproraweeroj
Raweeroj Rattana

Fxproraweeroj

Raweeroj Rattana
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -58%
FxPro.com-Real07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 502
Profit Trade:
1 880 (53.68%)
Loss Trade:
1 622 (46.32%)
Best Trade:
392.00 USD
Worst Trade:
-361.47 USD
Profitto lordo:
20 248.46 USD (18 985 612 pips)
Perdita lorda:
-24 353.44 USD (26 139 779 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (149.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 042.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
193 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
2 803 (80.04%)
Short Trade:
699 (19.96%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-1.17 USD
Profitto medio:
10.77 USD
Perdita media:
-15.01 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-2 433.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 433.30 USD (34)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
62%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 107.42 USD
Massimale:
6 366.69 USD (246.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.93% (6 353.63 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 1443
BITCOIN 589
GBPJPY 393
USDJPY 347
WTI 329
GBPUSD 119
GBPAUD 106
BRENT 57
EURAUD 52
EURJPY 20
EURUSD 17
CADJPY 13
AUDUSD 8
LITECOIN 6
BITCOINCASH 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -1.5K
BITCOIN -1.8K
GBPJPY 135
USDJPY 753
WTI -1.1K
GBPUSD -435
GBPAUD -142
BRENT 5
EURAUD -10
EURJPY -12
EURUSD 10
CADJPY -19
AUDUSD -15
LITECOIN -6
BITCOINCASH -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -7.6K
BITCOIN -7.1M
GBPJPY -3.5K
USDJPY 13K
WTI -25K
GBPUSD -3.1K
GBPAUD -12K
BRENT -2.7K
EURAUD 2.2K
EURJPY 824
EURUSD -220
CADJPY 225
AUDUSD -1.6K
LITECOIN -556
BITCOINCASH -5.8K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +392.00 USD
Worst Trade: -361 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +149.53 USD
Massima perdita consecutiva: -2 433.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FxPro.com-Real01
0.00 × 6
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 12
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 13
Tickmill-Live05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 10
Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
ATCBrokers-Live 1
0.05 × 62
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.07 × 60
ICMarkets-Live15
0.22 × 60
Swissquote-Live6
0.27 × 208
Pepperstone-Demo02
0.32 × 367
Pepperstone-Edge05
0.36 × 14
FXCM-USDReal02
0.61 × 111
FxPro.com-Real05
0.85 × 3136
FxPro.com-Real07
0.89 × 174
FxPro.com-Real02
1.20 × 5
FxPro.com-Real04
2.38 × 16
ForexTimeFXTM-ECN
2.40 × 10
CXMTradingLtd-Real
5.00 × 5
fxpro
Non ci sono recensioni
2025.11.01 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 193 days
2025.11.01 03:58
A large drawdown may occur on the account again
