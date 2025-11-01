SegnaliSezioni
Dewis Aderly Huarache

DewisFunded Capital

Dewis Aderly Huarache
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
27 (84.37%)
Loss Trade:
5 (15.63%)
Best Trade:
15.42 USD
Worst Trade:
-13.12 USD
Profitto lordo:
159.75 USD (8 026 pips)
Perdita lorda:
-35.80 USD (1 702 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (47.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.60 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
14 (43.75%)
Short Trade:
18 (56.25%)
Fattore di profitto:
4.46
Profitto previsto:
3.87 USD
Profitto medio:
5.92 USD
Perdita media:
-7.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.14 USD (2)
Crescita mensile:
15.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.14 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.56% (81.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
NZDCAD 6
AUDNZD 6
AUDCAD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 53
NZDCAD 19
AUDNZD 16
AUDCAD 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.7K
NZDCAD 1K
AUDNZD 1.4K
AUDCAD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.42 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.69 USD
Massima perdita consecutiva: -18.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US12-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 3
Axi-US02-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
Pepperstone-01
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 8
IMMFX-Real
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
501 più
Esta es una estrategia adaptada a todo tipo de inversor de corto, mediano y largo plazo.
No dude en ingresar a pesar de que vea posiciones abiertas.
La estrategia fue probada por 2 años en 5 plataformas diferentes y con diferentes spreads y comisiones.
El drawdown es el más bajo del mercado.
Non ci sono recensioni
2025.11.01 03:58
No swaps are charged on the signal account
2025.11.01 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
