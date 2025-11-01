- Crescita
Trade:
32
Profit Trade:
27 (84.37%)
Loss Trade:
5 (15.63%)
Best Trade:
15.42 USD
Worst Trade:
-13.12 USD
Profitto lordo:
159.75 USD (8 026 pips)
Perdita lorda:
-35.80 USD (1 702 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (47.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.60 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
14 (43.75%)
Short Trade:
18 (56.25%)
Fattore di profitto:
4.46
Profitto previsto:
3.87 USD
Profitto medio:
5.92 USD
Perdita media:
-7.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.14 USD (2)
Crescita mensile:
15.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.14 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.56% (81.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|NZDCAD
|6
|AUDNZD
|6
|AUDCAD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|53
|NZDCAD
|19
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.7K
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDCAD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +15.42 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.69 USD
Massima perdita consecutiva: -18.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 3
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 8
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
Esta es una estrategia adaptada a todo tipo de inversor de corto, mediano y largo plazo.
No dude en ingresar a pesar de que vea posiciones abiertas.
La estrategia fue probada por 2 años en 5 plataformas diferentes y con diferentes spreads y comisiones.
El drawdown es el más bajo del mercado.
