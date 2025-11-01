- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
10 (29.41%)
Loss Trade:
24 (70.59%)
Best Trade:
12.51 USD
Worst Trade:
-5.23 USD
Profitto lordo:
119.43 USD (11 938 pips)
Perdita lorda:
-96.74 USD (9 664 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.82 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
17 (50.00%)
Short Trade:
17 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
11.94 USD
Perdita media:
-4.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-20.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.65 USD (5)
Crescita mensile:
2.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.20 USD
Massimale:
24.20 USD (2.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live 2
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.32 × 98
|
Pepperstone-Edge02
|1.64 × 11
|
Tickmill-Live08
|1.95 × 153
|
ICMarketsSC-Live15
|1.96 × 26
|
Axi-US05-Live
|2.55 × 53
|
Pepperstone-Edge03
|3.05 × 21
|
Axi-US09-Live
|3.12 × 14329
|
Exness-Real9
|3.28 × 18
|
Axi-US02-Live
|3.29 × 4107
|
Axi-US06-Live
|3.33 × 3
|
WindsorBrokers-REAL
|6.22 × 54
|
WMMarkets-REAL
|9.55 × 83
|
T4Trade-Real12
|19.00 × 1
Faccio trading solo su oro o XAUUSD, una transazione alla volta, senza strategia Martigale e con un lotto fisso. Ho due anni di esperienza e ho progettato la mia strategia basandomi sull'esperienza di diversi trader. Non sono sottoposto a pressioni psicologiche, e nemmeno tu ne avrai. Se vuoi provare la mia strategia direttamente con il tuo broker senza problemi di connessione, contattami e la testerò su un piccolo conto prima di investire un importo maggiore. Dopo un anno di test delle prestazioni di questa strategia, il costo aumenterà; vedremo di quanto. Questa è un'attività a lungo termine e voglio che chi mi segue guadagni molti soldi automaticamente. Se desideri che ti garantisca un rendimento minimo, contattami e ti spiegherò come possiamo farlo. Il mio numero di cellulare è +573177330302. Lunga vita alla Colombia e al mondo! Massimo 3 operazioni al giorno
Non ci sono recensioni