SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FOREX WOLF XAU 44
Jorge Alberto Guerrero Melo

FOREX WOLF XAU 44

Jorge Alberto Guerrero Melo
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Axi-US09-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
10 (29.41%)
Loss Trade:
24 (70.59%)
Best Trade:
12.51 USD
Worst Trade:
-5.23 USD
Profitto lordo:
119.43 USD (11 938 pips)
Perdita lorda:
-96.74 USD (9 664 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (23.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.82 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
17 (50.00%)
Short Trade:
17 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
11.94 USD
Perdita media:
-4.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-20.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.65 USD (5)
Crescita mensile:
2.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.20 USD
Massimale:
24.20 USD (2.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.51 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.82 USD
Massima perdita consecutiva: -20.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AUSForex-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.32 × 98
Pepperstone-Edge02
1.64 × 11
Tickmill-Live08
1.95 × 153
ICMarketsSC-Live15
1.96 × 26
Axi-US05-Live
2.55 × 53
Pepperstone-Edge03
3.05 × 21
Axi-US09-Live
3.12 × 14329
Exness-Real9
3.28 × 18
Axi-US02-Live
3.29 × 4107
Axi-US06-Live
3.33 × 3
WindsorBrokers-REAL
6.22 × 54
WMMarkets-REAL
9.55 × 83
T4Trade-Real12
19.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Faccio trading solo su oro o XAUUSD, una transazione alla volta, senza strategia Martigale e con un lotto fisso. Ho due anni di esperienza e ho progettato la mia strategia basandomi sull'esperienza di diversi trader. Non sono sottoposto a pressioni psicologiche, e nemmeno tu ne avrai. Se vuoi provare la mia strategia direttamente con il tuo broker senza problemi di connessione, contattami e la testerò su un piccolo conto prima di investire un importo maggiore. Dopo un anno di test delle prestazioni di questa strategia, il costo aumenterà; vedremo di quanto. Questa è un'attività a lungo termine e voglio che chi mi segue guadagni molti soldi automaticamente. Se desideri che ti garantisca un rendimento minimo, contattami e ti spiegherò come possiamo farlo. Il mio numero di cellulare è +573177330302. Lunga vita alla Colombia e al mondo! Massimo 3 operazioni al giorno
Non ci sono recensioni
2025.11.01 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati