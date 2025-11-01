SegnaliSezioni
Huiwen Mo

Xinhui888

Huiwen Mo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
284
Profit Trade:
218 (76.76%)
Loss Trade:
66 (23.24%)
Best Trade:
1 801.00 USD
Worst Trade:
-2 471.00 USD
Profitto lordo:
7 320.02 USD (72 930 pips)
Perdita lorda:
-5 559.67 USD (61 966 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (268.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 801.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
284
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
0.71
Long Trade:
158 (55.63%)
Short Trade:
126 (44.37%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
6.20 USD
Profitto medio:
33.58 USD
Perdita media:
-84.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-137.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 471.00 USD (1)
Crescita mensile:
173.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
106.46 USD
Massimale:
2 471.00 USD (50.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 801.00 USD
Worst Trade: -2 471 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +268.34 USD
Massima perdita consecutiva: -137.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
gold
Non ci sono recensioni
2025.11.01 02:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
