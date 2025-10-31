- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
376
Profit Trade:
290 (77.12%)
Loss Trade:
86 (22.87%)
Best Trade:
169.84 USD
Worst Trade:
-522.60 USD
Profitto lordo:
5 383.51 USD (522 988 pips)
Perdita lorda:
-5 108.76 USD (434 691 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (177.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
709.29 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
207 (55.05%)
Short Trade:
169 (44.95%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
18.56 USD
Perdita media:
-59.40 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-801.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-998.80 USD (2)
Crescita mensile:
-67.79%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 217.37 USD
Massimale:
2 533.17 USD (310.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|62
|XAUUSD
|54
|USDCHF
|53
|US500
|41
|EURUSD
|33
|US2000
|29
|AUDUSD
|28
|US30
|25
|GBPUSD
|22
|BTCUSD
|11
|USTEC
|8
|USDCAD
|2
|XAGAUD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|475
|XAUUSD
|895
|USDCHF
|-124
|US500
|-80
|EURUSD
|217
|US2000
|-123
|AUDUSD
|35
|US30
|-146
|GBPUSD
|-151
|BTCUSD
|-641
|USTEC
|-23
|USDCAD
|19
|XAGAUD
|-1
|NZDUSD
|-23
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3.5K
|XAUUSD
|12K
|USDCHF
|-105
|US500
|-9.4K
|EURUSD
|1.3K
|US2000
|-13K
|AUDUSD
|-181
|US30
|10K
|GBPUSD
|-1K
|BTCUSD
|-256K
|USTEC
|-1.4K
|USDCAD
|33
|XAGAUD
|-21
|NZDUSD
|-91
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +169.84 USD
Worst Trade: -523 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +177.75 USD
Massima perdita consecutiva: -801.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 24
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.43 × 42
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.57 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 92
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
Forex.com-Live 536
|1.91 × 164
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 321
