Kamal El Ghabzouri

Forex Us

Kamal El Ghabzouri
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
376
Profit Trade:
290 (77.12%)
Loss Trade:
86 (22.87%)
Best Trade:
169.84 USD
Worst Trade:
-522.60 USD
Profitto lordo:
5 383.51 USD (522 988 pips)
Perdita lorda:
-5 108.76 USD (434 691 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (177.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
709.29 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.11
Long Trade:
207 (55.05%)
Short Trade:
169 (44.95%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
18.56 USD
Perdita media:
-59.40 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-801.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-998.80 USD (2)
Crescita mensile:
-67.79%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 217.37 USD
Massimale:
2 533.17 USD (310.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 62
XAUUSD 54
USDCHF 53
US500 41
EURUSD 33
US2000 29
AUDUSD 28
US30 25
GBPUSD 22
BTCUSD 11
USTEC 8
USDCAD 2
XAGAUD 1
NZDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 475
XAUUSD 895
USDCHF -124
US500 -80
EURUSD 217
US2000 -123
AUDUSD 35
US30 -146
GBPUSD -151
BTCUSD -641
USTEC -23
USDCAD 19
XAGAUD -1
NZDUSD -23
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3.5K
XAUUSD 12K
USDCHF -105
US500 -9.4K
EURUSD 1.3K
US2000 -13K
AUDUSD -181
US30 10K
GBPUSD -1K
BTCUSD -256K
USTEC -1.4K
USDCAD 33
XAGAUD -21
NZDUSD -91
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +169.84 USD
Worst Trade: -523 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +177.75 USD
Massima perdita consecutiva: -801.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 24
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.43 × 42
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.57 × 7
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
Forex.com-Live 536
1.91 × 164
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 321
Non ci sono recensioni
