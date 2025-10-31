SegnaliSezioni
Mr Kashif Asad H Malik

WickSniperMT5

Mr Kashif Asad H Malik
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
128 (67.36%)
Loss Trade:
62 (32.63%)
Best Trade:
145.02 GBP
Worst Trade:
-86.19 GBP
Profitto lordo:
1 630.72 GBP (30 646 pips)
Perdita lorda:
-975.28 GBP (20 207 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (37.14 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
289.51 GBP (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
123 (64.74%)
Short Trade:
67 (35.26%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
3.45 GBP
Profitto medio:
12.74 GBP
Perdita media:
-15.73 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-35.16 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-121.60 GBP (2)
Crescita mensile:
113.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
147.07 GBP (23.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 845
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.02 GBP
Worst Trade: -86 GBP
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.14 GBP
Massima perdita consecutiva: -35.16 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
88 più
Non ci sono recensioni
2025.10.31 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 23:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
