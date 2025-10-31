SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WickSniperMT4
Mr Kashif Asad H Malik

WickSniperMT4

Mr Kashif Asad H Malik
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
708
Profit Trade:
566 (79.94%)
Loss Trade:
142 (20.06%)
Best Trade:
73.31 GBP
Worst Trade:
-111.29 GBP
Profitto lordo:
1 827.88 GBP (67 842 pips)
Perdita lorda:
-2 149.26 GBP (68 754 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (23.49 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
246.62 GBP (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
573
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
372 (52.54%)
Short Trade:
336 (47.46%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.45 GBP
Profitto medio:
3.23 GBP
Perdita media:
-15.14 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-485.01 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-485.01 GBP (9)
Crescita mensile:
104.46%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
699.92 GBP
Massimale:
803.68 GBP (133.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 707
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -416
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.31 GBP
Worst Trade: -111 GBP
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +23.49 GBP
Massima perdita consecutiva: -485.01 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
Non ci sono recensioni
2025.10.31 23:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 23:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
