- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
708
Profit Trade:
566 (79.94%)
Loss Trade:
142 (20.06%)
Best Trade:
73.31 GBP
Worst Trade:
-111.29 GBP
Profitto lordo:
1 827.88 GBP (67 842 pips)
Perdita lorda:
-2 149.26 GBP (68 754 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (23.49 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
246.62 GBP (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
573
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
372 (52.54%)
Short Trade:
336 (47.46%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.45 GBP
Profitto medio:
3.23 GBP
Perdita media:
-15.14 GBP
Massime perdite consecutive:
9 (-485.01 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-485.01 GBP (9)
Crescita mensile:
104.46%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
699.92 GBP
Massimale:
803.68 GBP (133.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|707
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-416
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.31 GBP
Worst Trade: -111 GBP
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +23.49 GBP
Massima perdita consecutiva: -485.01 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Non ci sono recensioni