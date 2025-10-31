SegnaliSezioni
Muhammad Khoirul Anam

Anami Space and Ala iSignal

Muhammad Khoirul Anam
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
382
Profit Trade:
131 (34.29%)
Loss Trade:
251 (65.71%)
Best Trade:
239.70 USD
Worst Trade:
-133.62 USD
Profitto lordo:
7 138.16 USD (334 857 pips)
Perdita lorda:
-6 956.22 USD (368 539 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (937.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
937.74 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
234 (61.26%)
Short Trade:
148 (38.74%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.48 USD
Profitto medio:
54.49 USD
Perdita media:
-27.71 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-283.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-730.06 USD (14)
Crescita mensile:
0.50%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
736.24 USD
Massimale:
1 073.04 USD (80.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 345
GBPJPY 9
USDJPY 5
EURUSD 5
USDCHF 5
GBPUSD 4
EURJPY 4
AUDUSD 2
CADJPY 2
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 414
GBPJPY -94
USDJPY -99
EURUSD 15
USDCHF -2
GBPUSD 61
EURJPY -60
AUDUSD 21
CADJPY -48
AUDJPY -25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -19K
GBPJPY -5.6K
USDJPY -3.5K
EURUSD -759
USDCHF -656
GBPUSD 2.2K
EURJPY -3.4K
AUDUSD 555
CADJPY -1.9K
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +239.70 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +937.74 USD
Massima perdita consecutiva: -283.37 USD

History of iSignal with compounding every months and fix lots.
Non ci sono recensioni
2025.10.31 22:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
