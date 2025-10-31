- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
55 (98.21%)
Loss Trade:
1 (1.79%)
Best Trade:
95.25 USD
Worst Trade:
-0.03 USD
Profitto lordo:
824.19 USD (48 834 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD
Vincite massime consecutive:
52 (811.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.58 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
27472.00
Long Trade:
47 (83.93%)
Short Trade:
9 (16.07%)
Fattore di profitto:
27473.00
Profitto previsto:
14.72 USD
Profitto medio:
14.99 USD
Perdita media:
-0.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.03 USD (1)
Crescita mensile:
1 929.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.03 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.d
|42
|EURUSD.d
|7
|GBPUSD.d
|4
|USDCAD.d
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.d
|669
|EURUSD.d
|56
|GBPUSD.d
|72
|USDCAD.d
|28
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.d
|47K
|EURUSD.d
|468
|GBPUSD.d
|581
|USDCAD.d
|348
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +95.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +811.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.03 USD
