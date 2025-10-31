SegnaliSezioni
Moh Azril

PiplandKing

Moh Azril
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
xChief-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
55 (98.21%)
Loss Trade:
1 (1.79%)
Best Trade:
95.25 USD
Worst Trade:
-0.03 USD
Profitto lordo:
824.19 USD (48 834 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD
Vincite massime consecutive:
52 (811.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.58 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
27472.00
Long Trade:
47 (83.93%)
Short Trade:
9 (16.07%)
Fattore di profitto:
27473.00
Profitto previsto:
14.72 USD
Profitto medio:
14.99 USD
Perdita media:
-0.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.03 USD (1)
Crescita mensile:
1 929.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.03 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.d 42
EURUSD.d 7
GBPUSD.d 4
USDCAD.d 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.d 669
EURUSD.d 56
GBPUSD.d 72
USDCAD.d 28
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.d 47K
EURUSD.d 468
GBPUSD.d 581
USDCAD.d 348
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.25 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +811.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.31 21:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
