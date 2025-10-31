SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Digging
Jun Yi Lin

Gold Digging

0 recensioni
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.51 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
8.77 USD (890 pips)
Perdita lorda:
-0.18 USD
Vincite massime consecutive:
6 (8.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.77 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.38
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
286.33
Long Trade:
3 (50.00%)
Short Trade:
3 (50.00%)
Fattore di profitto:
48.72
Profitto previsto:
1.46 USD
Profitto medio:
1.46 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
0.03 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 890
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.51 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +8.77 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.09 × 11
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
ICMarketsEU-MT5-5
1.11 × 9
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29231
88 più
Become a gold prospector and embark on a risky digging journey.
Non ci sono recensioni
2025.10.31 20:28
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 20:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 20:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
