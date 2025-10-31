- Crescita
Trade:
43
Profit Trade:
36 (83.72%)
Loss Trade:
7 (16.28%)
Best Trade:
43.16 USD
Worst Trade:
-29.64 USD
Profitto lordo:
170.72 USD (403 154 pips)
Perdita lorda:
-77.96 USD (372 396 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (79.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
30.83%
Massimo carico di deposito:
39.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.58
Long Trade:
31 (72.09%)
Short Trade:
12 (27.91%)
Fattore di profitto:
2.19
Profitto previsto:
2.16 USD
Profitto medio:
4.74 USD
Perdita media:
-11.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-29.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.64 USD (1)
Crescita mensile:
44.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.89 USD (9.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.55% (35.89 USD)
Per equità:
56.35% (87.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|BTCUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|82
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|BTCUSD
|3.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.16 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.14 USD
Massima perdita consecutiva: -29.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 130
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|6.12 × 365
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|23.72 × 303
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
