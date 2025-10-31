- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
124.13 EUR
Worst Trade:
-10.65 EUR
Profitto lordo:
180.09 EUR (702 pips)
Perdita lorda:
-56.18 EUR (132 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (55.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
124.13 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
9.70%
Massimo carico di deposito:
118.43%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
2 (16.67%)
Short Trade:
10 (83.33%)
Fattore di profitto:
3.21
Profitto previsto:
10.33 EUR
Profitto medio:
45.02 EUR
Perdita media:
-7.02 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-34.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-34.98 EUR (5)
Crescita mensile:
153.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.82 EUR
Massimale:
41.30 EUR (33.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.04% (40.30 EUR)
Per equità:
4.92% (4.46 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|570
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.13 EUR
Worst Trade: -11 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -34.98 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.67 × 6
|
OANDA-Live-1
|5.00 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.04 × 24
|
Exness-MT5Real15
|8.75 × 12
|
FXGT-Live
|8.83 × 6
|
FBS-Real
|19.25 × 4
