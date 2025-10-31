- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
11 (52.38%)
Loss Trade:
10 (47.62%)
Best Trade:
34.00 BRL
Worst Trade:
-39.00 BRL
Profitto lordo:
143.00 BRL (137 pips)
Perdita lorda:
-123.00 BRL (121 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
54.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.95 BRL
Profitto medio:
13.00 BRL
Perdita media:
-12.30 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-59.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-59.00 BRL (6)
Crescita mensile:
0.39%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
59.00 BRL (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.48% (24.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|FLRY3
|6
|KLBN11
|4
|TOTS3
|2
|EQTL3
|2
|BPAC11
|2
|MULT3
|2
|B3SA3
|1
|TAEE11
|1
|BBSE3
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|FLRY3
|6
|KLBN11
|-3
|TOTS3
|14
|EQTL3
|-28
|BPAC11
|-2
|MULT3
|12
|B3SA3
|1
|TAEE11
|8
|BBSE3
|0
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|FLRY3
|13
|KLBN11
|-7
|TOTS3
|31
|EQTL3
|-63
|BPAC11
|-3
|MULT3
|26
|B3SA3
|2
|TAEE11
|17
|BBSE3
|0
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.00 BRL
Worst Trade: -39 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -59.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|0.25 × 4
Mean Reverse AI
