Segnali / MetaTrader 5 / AiTraderB3
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
11 (52.38%)
Loss Trade:
10 (47.62%)
Best Trade:
34.00 BRL
Worst Trade:
-39.00 BRL
Profitto lordo:
143.00 BRL (137 pips)
Perdita lorda:
-123.00 BRL (121 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
54.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.66%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
11 (52.38%)
Short Trade:
10 (47.62%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.95 BRL
Profitto medio:
13.00 BRL
Perdita media:
-12.30 BRL
Massime perdite consecutive:
6 (-59.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-59.00 BRL (6)
Crescita mensile:
0.39%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
59.00 BRL (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.48% (24.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
FLRY3 6
KLBN11 4
TOTS3 2
EQTL3 2
BPAC11 2
MULT3 2
B3SA3 1
TAEE11 1
BBSE3 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
FLRY3 6
KLBN11 -3
TOTS3 14
EQTL3 -28
BPAC11 -2
MULT3 12
B3SA3 1
TAEE11 8
BBSE3 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
FLRY3 13
KLBN11 -7
TOTS3 31
EQTL3 -63
BPAC11 -3
MULT3 26
B3SA3 2
TAEE11 17
BBSE3 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.00 BRL
Worst Trade: -39 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -59.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
Mean Reverse AI 
Non ci sono recensioni
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
