SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA RTP PRO Signal 2
Aris Al Ansori

EA RTP PRO Signal 2

Aris Al Ansori
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
576
Profit Trade:
400 (69.44%)
Loss Trade:
176 (30.56%)
Best Trade:
134.16 USD
Worst Trade:
-105.94 USD
Profitto lordo:
3 755.32 USD (3 503 102 pips)
Perdita lorda:
-2 689.81 USD (2 468 766 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (136.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
327.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
212
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
372 (64.58%)
Short Trade:
204 (35.42%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
9.39 USD
Perdita media:
-15.28 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-392.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-392.96 USD (13)
Crescita mensile:
96.60%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.86 USD
Massimale:
776.23 USD (41.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 538
BTCUSD 38
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD 64
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 504K
BTCUSD 530K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +134.16 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +136.06 USD
Massima perdita consecutiva: -392.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real21
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.39 × 378
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
ICMarketsSC-Live22
12.39 × 31
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
14.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.31 17:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati