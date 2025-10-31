- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
576
Profit Trade:
400 (69.44%)
Loss Trade:
176 (30.56%)
Best Trade:
134.16 USD
Worst Trade:
-105.94 USD
Profitto lordo:
3 755.32 USD (3 503 102 pips)
Perdita lorda:
-2 689.81 USD (2 468 766 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (136.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
327.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
212
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
372 (64.58%)
Short Trade:
204 (35.42%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
9.39 USD
Perdita media:
-15.28 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-392.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-392.96 USD (13)
Crescita mensile:
96.60%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.86 USD
Massimale:
776.23 USD (41.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|538
|BTCUSD
|38
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|BTCUSD
|64
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|504K
|BTCUSD
|530K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +134.16 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +136.06 USD
Massima perdita consecutiva: -392.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.39 × 378
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
ICMarketsSC-Live22
|12.39 × 31
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|14.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
