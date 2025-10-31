SegnaliSezioni
Akinyemi Akinrosotu Akinro

TTR BOT

Akinyemi Akinrosotu Akinro
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
0%
xChief-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-12.50 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
80.32%
Massimo carico di deposito:
72.14%
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.50 USD
Massimale:
12.50 USD (1.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.28% (112.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


⚠️ Risk Level: Medium
💰 Minimum Recommended Balance: $1,000 (can work with slightly lower balances)
📈 Recommended Leverage: 1:500 or higher

Important Recommendations:

  • Protect your capital at all times.

  • Withdraw profits regularly.

  • Carefully choose the percentage of your capital allocated to copying this signal, especially if you manage a larger account.

📌 Please remember: all trading decisions are entirely your own, and you bear full responsibility for the outcome.


Non ci sono recensioni
2025.10.31 17:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 17:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 17:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
