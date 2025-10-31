- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "xChief-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
⚠️ Risk Level: Medium
💰 Minimum Recommended Balance: $1,000 (can work with slightly lower balances)
📈 Recommended Leverage: 1:500 or higher
✅ Important Recommendations:
Protect your capital at all times.
Withdraw profits regularly.
Carefully choose the percentage of your capital allocated to copying this signal, especially if you manage a larger account.
📌 Please remember: all trading decisions are entirely your own, and you bear full responsibility for the outcome.
