- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
109 (94.78%)
Loss Trade:
6 (5.22%)
Best Trade:
2.55 USD
Worst Trade:
-12.26 USD
Profitto lordo:
74.97 USD (7 446 pips)
Perdita lorda:
-25.33 USD (2 501 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (25.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.05 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
88.02%
Massimo carico di deposito:
24.63%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
114 (99.13%)
Short Trade:
1 (0.87%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.51 USD (2)
Crescita mensile:
49.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.51 USD (14.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.73% (24.51 USD)
Per equità:
46.10% (65.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.55 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.05 USD
Massima perdita consecutiva: -24.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
