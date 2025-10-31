SegnaliSezioni
Super Scalping
Hizbullah Mangal

Super Scalping

Hizbullah Mangal
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
109 (94.78%)
Loss Trade:
6 (5.22%)
Best Trade:
2.55 USD
Worst Trade:
-12.26 USD
Profitto lordo:
74.97 USD (7 446 pips)
Perdita lorda:
-25.33 USD (2 501 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (25.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.05 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
88.02%
Massimo carico di deposito:
24.63%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
115
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
114 (99.13%)
Short Trade:
1 (0.87%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-24.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.51 USD (2)
Crescita mensile:
49.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.51 USD (14.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.73% (24.51 USD)
Per equità:
46.10% (65.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 50
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.55 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +25.05 USD
Massima perdita consecutiva: -24.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 più
Non ci sono recensioni
2025.11.03 17:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 15:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 00:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.03 00:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 00:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 17:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 17:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 16:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 16:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
