- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
2.35 USD
Worst Trade:
-0.59 USD
Profitto lordo:
7.10 USD (731 pips)
Perdita lorda:
-1.22 USD (154 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
90.02%
Massimo carico di deposito:
76.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
9.33
Long Trade:
1 (10.00%)
Short Trade:
9 (90.00%)
Fattore di profitto:
5.82
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.63 USD (4)
Crescita mensile:
4.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
0.63 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.48% (0.63 USD)
Per equità:
0.88% (1.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|-1
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|0
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|486
|USDJPY
|-150
|GBPUSD
|220
|USDCHF
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.35 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 9
|
Tickmill-Live05
|0.40 × 190
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 150
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 2211
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 670
|
Tickmill-Live
|0.76 × 1418
|
Pepperstone-Demo01
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.88 × 24
|
Tickmill-Live04
|0.91 × 438
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarkets-Live12
|0.99 × 336
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 960
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
