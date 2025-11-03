SegnaliSezioni
Tao Van Xeng

Xnight

Tao Van Xeng
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Tickmill-Live04
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
2.35 USD
Worst Trade:
-0.59 USD
Profitto lordo:
7.10 USD (731 pips)
Perdita lorda:
-1.22 USD (154 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
90.02%
Massimo carico di deposito:
76.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
9.33
Long Trade:
1 (10.00%)
Short Trade:
9 (90.00%)
Fattore di profitto:
5.82
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-0.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.63 USD (4)
Crescita mensile:
4.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.63 USD
Massimale:
0.63 USD (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.48% (0.63 USD)
Per equità:
0.88% (1.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 4
USDJPY 3
GBPUSD 2
USDCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 5
USDJPY -1
GBPUSD 2
USDCHF 0
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 486
USDJPY -150
GBPUSD 220
USDCHF 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.35 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 6
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 6
Tickmill-Live10
0.33 × 9
Tickmill-Live05
0.40 × 190
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 150
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 2211
ICMarkets-Live07
0.75 × 670
Tickmill-Live
0.76 × 1418
Pepperstone-Demo01
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.88 × 24
Tickmill-Live04
0.91 × 438
ICMarketsSC-Live06
0.94 × 500
ICMarkets-Live12
0.99 × 336
ICMarketsSC-Live15
0.99 × 960
ICMarkets-Live10
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
62 più
Non ci sono recensioni
2025.11.03 10:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 04:02
Share of trading days is too low
2025.11.03 04:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
