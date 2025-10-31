- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
23 (25.55%)
Loss Trade:
67 (74.44%)
Best Trade:
60.65 USD
Worst Trade:
-20.05 USD
Profitto lordo:
437.43 USD (11 758 pips)
Perdita lorda:
-415.71 USD (12 233 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (99.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
43 (47.78%)
Short Trade:
47 (52.22%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
19.02 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-228.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.76 USD (35)
Crescita mensile:
2.17%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
228.76 USD
Massimale:
228.76 USD (22.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|25
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|13
|AUDCHF
|13
|AUDCAD
|9
|EURAUD
|6
|AUDUSD
|5
|EURJPY
|3
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|17
|GBPJPY
|-34
|CADJPY
|-25
|AUDCHF
|33
|AUDCAD
|-10
|EURAUD
|-25
|AUDUSD
|33
|EURJPY
|30
|CADCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|454
|GBPJPY
|-2K
|CADJPY
|-219
|AUDCHF
|522
|AUDCAD
|636
|EURAUD
|-1.2K
|AUDUSD
|296
|EURJPY
|930
|CADCHF
|81
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +60.65 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +99.84 USD
Massima perdita consecutiva: -228.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ACYSecurities-Live
|7.25 × 4
Non ci sono recensioni