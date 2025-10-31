SegnaliSezioni
Andre Goncalves

Copygain TMGM

Andre Goncalves
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
23 (25.55%)
Loss Trade:
67 (74.44%)
Best Trade:
60.65 USD
Worst Trade:
-20.05 USD
Profitto lordo:
437.43 USD (11 758 pips)
Perdita lorda:
-415.71 USD (12 233 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (99.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
43 (47.78%)
Short Trade:
47 (52.22%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
19.02 USD
Perdita media:
-6.20 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-228.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-228.76 USD (35)
Crescita mensile:
2.17%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
228.76 USD
Massimale:
228.76 USD (22.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 25
GBPJPY 15
CADJPY 13
AUDCHF 13
AUDCAD 9
EURAUD 6
AUDUSD 5
EURJPY 3
CADCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 17
GBPJPY -34
CADJPY -25
AUDCHF 33
AUDCAD -10
EURAUD -25
AUDUSD 33
EURJPY 30
CADCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY 454
GBPJPY -2K
CADJPY -219
AUDCHF 522
AUDCAD 636
EURAUD -1.2K
AUDUSD 296
EURJPY 930
CADCHF 81
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.65 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 35
Massimo profitto consecutivo: +99.84 USD
Massima perdita consecutiva: -228.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ACYSecurities-Live
7.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.10.31 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
