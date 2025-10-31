- Crescita
Trade:
26
Profit Trade:
17 (65.38%)
Loss Trade:
9 (34.62%)
Best Trade:
88.86 USD
Worst Trade:
-12.63 USD
Profitto lordo:
315.92 USD (31 981 pips)
Perdita lorda:
-14.61 USD (1 380 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (257.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.05 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.01%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
23.86
Long Trade:
26 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
21.62
Profitto previsto:
11.59 USD
Profitto medio:
18.58 USD
Perdita media:
-1.62 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.63 USD (1)
Crescita mensile:
301.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12.63 USD (3.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.06% (12.63 USD)
Per equità:
2.64% (10.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +88.86 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +257.05 USD
Massima perdita consecutiva: -1.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live05
|6.74 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
4 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
