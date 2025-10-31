- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
13.99 USD
Worst Trade:
-4.93 USD
Profitto lordo:
51.89 USD (5 185 pips)
Perdita lorda:
-13.30 USD (1 329 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (50.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.18 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
8.19%
Massimo carico di deposito:
10.67%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
5.10
Long Trade:
5 (33.33%)
Short Trade:
10 (66.67%)
Fattore di profitto:
3.90
Profitto previsto:
2.57 USD
Profitto medio:
4.32 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.93 USD (1)
Crescita mensile:
23.91%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.03 USD
Massimale:
7.56 USD (5.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.55% (7.56 USD)
Per equità:
3.13% (3.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.99 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.18 USD
Massima perdita consecutiva: -4.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
一次一单，持仓不超3单。回撤不超10%
显示为算法交易，实则因为用的一键下单
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
24%
0
0
USD
USD
93
USD
USD
1
93%
15
80%
8%
3.90
2.57
USD
USD
8%
1:400