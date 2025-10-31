- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
46 (62.16%)
Loss Trade:
28 (37.84%)
Best Trade:
157.00 USD
Worst Trade:
-124.00 USD
Profitto lordo:
2 212.70 USD (11 237 pips)
Perdita lorda:
-740.31 USD (3 811 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (333.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
40 (54.05%)
Short Trade:
34 (45.95%)
Fattore di profitto:
2.99
Profitto previsto:
19.90 USD
Profitto medio:
48.10 USD
Perdita media:
-26.44 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-256.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-256.80 USD (4)
Crescita mensile:
24.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.71 USD
Massimale:
256.80 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.53% (256.80 USD)
Per equità:
1.66% (123.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|40
|AUDUSD
|21
|NZDUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|777
|AUDUSD
|394
|NZDUSD
|301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +157.00 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +333.80 USD
Massima perdita consecutiva: -256.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
177 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This follows the trends of three pairs only and it's safe to trade with minimum balance
$300 to 0.01 lot size.
@GOLDTRENDEA
$300 to 0.01 lot size.
@GOLDTRENDEA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
25%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
5
100%
74
62%
100%
2.98
19.90
USD
USD
4%
1:500