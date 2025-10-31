- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
12.86 USD
Worst Trade:
-7.71 USD
Profitto lordo:
65.52 USD (10 427 pips)
Perdita lorda:
-23.08 USD (2 123 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (38.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.43%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
7.28 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.71 USD (1)
Crescita mensile:
6.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.71 USD
Massimale:
7.71 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (7.29 USD)
Per equità:
2.69% (18.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|4
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|2
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|22
|EURNZD
|-3
|GBPUSD
|-12
|EURJPY
|19
|CHFJPY
|13
|USDCAD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|3.5K
|EURNZD
|442
|GBPUSD
|-1.2K
|EURJPY
|3K
|CHFJPY
|2K
|USDCAD
|573
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.86 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.70 USD
Massima perdita consecutiva: -7.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
PrimeXM-LiveUK
|0.00 × 4
|
Panteon-Server
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 12
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
MIGBank-Demo
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
IronFX-Real14
|0.00 × 3
|
KVBKunlun-Production Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
268 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
TRADING4LIVING
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
6%
0
0
USD
USD
742
USD
USD
1
0%
13
69%
100%
2.83
3.26
USD
USD
3%
1:200