Satria Wicaksana

Traders_Family

Satria Wicaksana
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 6%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
12.86 USD
Worst Trade:
-7.71 USD
Profitto lordo:
65.52 USD (10 427 pips)
Perdita lorda:
-23.08 USD (2 123 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (38.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.70 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.43%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.50
Long Trade:
5 (38.46%)
Short Trade:
8 (61.54%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
3.26 USD
Profitto medio:
7.28 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.71 USD (1)
Crescita mensile:
6.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.71 USD
Massimale:
7.71 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.03% (7.29 USD)
Per equità:
2.69% (18.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 4
EURNZD 3
GBPUSD 2
EURJPY 2
CHFJPY 1
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 22
EURNZD -3
GBPUSD -12
EURJPY 19
CHFJPY 13
USDCAD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 3.5K
EURNZD 442
GBPUSD -1.2K
EURJPY 3K
CHFJPY 2K
USDCAD 573
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.86 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +38.70 USD
Massima perdita consecutiva: -7.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Activtrades-1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
PrimeXM-LiveUK
0.00 × 4
Panteon-Server
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
MIGBank-Demo
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
IronFX-Real14
0.00 × 3
KVBKunlun-Production Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
268 più
TRADING4LIVING
Non ci sono recensioni
2025.11.04 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 13:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.31 13:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 13:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Traders_Family
1000USD al mese
6%
0
0
USD
742
USD
1
0%
13
69%
100%
2.83
3.26
USD
3%
1:200
Copia

