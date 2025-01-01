SegnaliSezioni
Segnali
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

NoPain MT5
Crescita
1 590%
Abbonati
70
Settimane
209
Trade
5494
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
479%
Abbonati
9
Settimane
79
Trade
558
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.23
DD massimo
34%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 808%
Abbonati
31
Settimane
153
Trade
587
Vincita
80%
Fattore di profitto
4.56
DD massimo
10%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
456%
Abbonati
19
Settimane
124
Trade
1137
Vincita
77%
Fattore di profitto
1.57
DD massimo
26%
Daily Gold Sniper
Crescita
506%
Abbonati
12
Settimane
40
Trade
131
Vincita
95%
Fattore di profitto
1.99
DD massimo
34%
Deux ex machina
Crescita
5 118%
Abbonati
4
Settimane
233
Trade
1425
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
132%
Abbonati
15
Settimane
54
Trade
182
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.37
DD massimo
22%
MagicGW audcad L
Crescita
1 492%
Abbonati
111
Settimane
47
Trade
1528
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.40
DD massimo
28%
OnlyUJ
Crescita
218%
Abbonati
13
Settimane
68
Trade
416
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.33
DD massimo
17%
TTM Stable Run 655
Crescita
5 953%
Abbonati
14
Settimane
228
Trade
14491
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.59
DD massimo
54%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2201 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.