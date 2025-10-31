- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
16 (30.76%)
Loss Trade:
36 (69.23%)
Best Trade:
30.08 USD
Worst Trade:
-5.35 USD
Profitto lordo:
212.40 USD (5 285 pips)
Perdita lorda:
-175.48 USD (4 007 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (30.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.88%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.91
Long Trade:
26 (50.00%)
Short Trade:
26 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
13.28 USD
Perdita media:
-4.87 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-40.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.76 USD (8)
Crescita mensile:
16.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.21 USD
Massimale:
40.76 USD (16.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|AUDUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|44
|AUDUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-86
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.08 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +30.94 USD
Massima perdita consecutiva: -40.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 11
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
