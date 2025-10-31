- Crescita
Trade:
193
Profit Trade:
122 (63.21%)
Loss Trade:
71 (36.79%)
Best Trade:
161.08 EUR
Worst Trade:
-835.92 EUR
Profitto lordo:
608.05 EUR (31 327 pips)
Perdita lorda:
-1 758.16 EUR (37 371 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (35.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
161.08 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
79.56%
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
88 (45.60%)
Short Trade:
105 (54.40%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-5.96 EUR
Profitto medio:
4.98 EUR
Perdita media:
-24.76 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-181.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-835.92 EUR (1)
Crescita mensile:
-10.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 152.67 EUR
Massimale:
1 365.96 EUR (191.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.90% (1 366.56 EUR)
Per equità:
0.10% (0.50 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|112
|XAUUSD
|50
|AUDNZD
|5
|BTCUSD
|5
|GBPCAD
|3
|US500
|3
|EURUSD
|2
|EURAUD
|2
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|1
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|1
|SWI20
|1
|JP225
|1
|F40
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|-213
|XAUUSD
|-1K
|AUDNZD
|-2
|BTCUSD
|-2
|GBPCAD
|-3
|US500
|3
|EURUSD
|1
|EURAUD
|3
|USDCHF
|1
|EURNZD
|-1
|EURJPY
|-2
|NZDUSD
|-2
|EURGBP
|0
|AUDUSD
|0
|EURCAD
|1
|CHFJPY
|-65
|SWI20
|-15
|JP225
|1
|F40
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-405
|AUDNZD
|-283
|BTCUSD
|-21K
|GBPCAD
|-319
|US500
|2.8K
|EURUSD
|53
|EURAUD
|496
|USDCHF
|129
|EURNZD
|-197
|EURJPY
|-292
|NZDUSD
|-154
|EURGBP
|-28
|AUDUSD
|-21
|EURCAD
|188
|CHFJPY
|-413
|SWI20
|-1.2K
|JP225
|12K
|F40
|180
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +161.08 EUR
Worst Trade: -836 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -181.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 21
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.27 × 15
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.53 × 34
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.40 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|1.47 × 131
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 11501
|
Forex.com-Live 536
|1.92 × 166
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.05 × 318
