Odd Harald Soerhaug

SashaFX

Odd Harald Soerhaug
0 recensioni
73 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
193
Profit Trade:
122 (63.21%)
Loss Trade:
71 (36.79%)
Best Trade:
161.08 EUR
Worst Trade:
-835.92 EUR
Profitto lordo:
608.05 EUR (31 327 pips)
Perdita lorda:
-1 758.16 EUR (37 371 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (35.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
161.08 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
79.56%
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
88 (45.60%)
Short Trade:
105 (54.40%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-5.96 EUR
Profitto medio:
4.98 EUR
Perdita media:
-24.76 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-181.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-835.92 EUR (1)
Crescita mensile:
-10.23%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 152.67 EUR
Massimale:
1 365.96 EUR (191.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.90% (1 366.56 EUR)
Per equità:
0.10% (0.50 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 112
XAUUSD 50
AUDNZD 5
BTCUSD 5
GBPCAD 3
US500 3
EURUSD 2
EURAUD 2
USDCHF 1
EURNZD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURGBP 1
AUDUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
SWI20 1
JP225 1
F40 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD -213
XAUUSD -1K
AUDNZD -2
BTCUSD -2
GBPCAD -3
US500 3
EURUSD 1
EURAUD 3
USDCHF 1
EURNZD -1
EURJPY -2
NZDUSD -2
EURGBP 0
AUDUSD 0
EURCAD 1
CHFJPY -65
SWI20 -15
JP225 1
F40 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.7K
XAUUSD -405
AUDNZD -283
BTCUSD -21K
GBPCAD -319
US500 2.8K
EURUSD 53
EURAUD 496
USDCHF 129
EURNZD -197
EURJPY -292
NZDUSD -154
EURGBP -28
AUDUSD -21
EURCAD 188
CHFJPY -413
SWI20 -1.2K
JP225 12K
F40 180
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.08 EUR
Worst Trade: -836 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -181.32 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Opogroup-Server1
0.00 × 21
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.53 × 34
OxSecurities-Live
0.75 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.40 × 10
VantageInternational-Live 4
1.47 × 131
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 11501
Forex.com-Live 536
1.92 × 166
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.05 × 318
83 più
Non ci sono recensioni
2025.10.31 12:08
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 6.51% of days out of the 507 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 12:08
80% of trades performed within 16 days. This comprises 3.16% of days out of the 507 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 12:08
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
