- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
613
Profit Trade:
234 (38.17%)
Loss Trade:
379 (61.83%)
Best Trade:
120.50 USD
Worst Trade:
-37.80 USD
Profitto lordo:
1 923.19 USD (150 956 pips)
Perdita lorda:
-2 167.66 USD (169 753 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (91.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
198
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
388 (63.30%)
Short Trade:
225 (36.70%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
8.22 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-214.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-214.64 USD (18)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
244.47 USD
Massimale:
354.05 USD (270.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|612
|USDCAD.i
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|-242
|USDCAD.i
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|-19K
|USDCAD.i
|-39
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +120.50 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +91.91 USD
Massima perdita consecutiva: -214.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
