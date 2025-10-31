SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AllWin
Alwin Wong Khai Xiang

AllWin

Alwin Wong Khai Xiang
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
VantageInternational-Live 13
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
28 (75.67%)
Loss Trade:
9 (24.32%)
Best Trade:
99.25 USD
Worst Trade:
-20.66 USD
Profitto lordo:
313.70 USD (10 389 pips)
Perdita lorda:
-38.32 USD (2 891 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.15 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
17.61%
Massimo carico di deposito:
2.18%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
13.18
Long Trade:
23 (62.16%)
Short Trade:
14 (37.84%)
Fattore di profitto:
8.19
Profitto previsto:
7.44 USD
Profitto medio:
11.20 USD
Perdita media:
-4.26 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-20.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.66 USD (1)
Crescita mensile:
22.95%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 USD
Massimale:
20.90 USD (1.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.56% (20.69 USD)
Per equità:
0.07% (0.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 275
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.25 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.42 USD
Massima perdita consecutiva: -20.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Copy trade by using a dynamic risk and money management system designed to adapt to market volatility in real time — aiming for steady growth with controlled drawdowns. My approach combines algorithmic precision (70%) and manual expertise (30%), ensuring that every trade is backed by both data-driven logic and human intuition.

This strategy focuses on trend-following across major instruments, capturing high-probability moves while protecting capital through tight risk control and adaptive position sizing. The result: consistent performance with low drawdown, even during volatile conditions.

Recommended Initial Investment : $1000
Minimum Initial Investment: $500

Join me if you value stability, discipline, and long-term profitability.


Non ci sono recensioni
2025.10.31 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.31 10:58
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.31 10:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 09:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AllWin
30USD al mese
23%
0
0
USD
1.5K
USD
1
29%
37
75%
18%
8.18
7.44
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.